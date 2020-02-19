Коли повернуть тіло загиблого під Золотим українського бійця?

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Процедура повернення тіла гранатометника Максима Хітайлова, який загинув під час нападу бойовиків поблизу Хутора Вільного 18 лютого, триває. Про це NNS повідомляє з посиланням на Українську правду, яка, в свою ергу посилається на пресофіцера Штабу Операції об’єднаних сил Сергій Кузьменка.

"Наразі ще триває процедура передачі тіла на українську територію. Якщо безпекова ситуація дозволить – не буде обстрілів чи інших провокацій – то попередньо планується, що передача тіла відбудеться завтра, 20 лютого», - заявив Кузьменко

Також він додав, що до підготовки повернення тіла залучена місія Спільного центру контролю і координації.

Нагадаємо, 22-річний гранатометник 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Максим Хітайлов загинув під час нападу бойовиків поблизу Хутора Вільного 18 лютого.

Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого. Вони спробували просунутися через лінію розмежування.

Підрозділи ОС дали відсіч і втримали контроль, але зазнали втрат: один загиблий, четверо поранених.

Голова Генштабу Руслан Хомчак розповів, що бойовики відкрили вогонь по спостережних пунктах 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад Об’єднаних сил України з трьох напрямків, розбили відеокамеру на посту "Баня", а після кількох годин бою попросили про режим "тиші", щоб забрати загиблих. За його словами, ОС контролюють ситуацію.