Маруся Зверобой Зеленскому: «Ты лох и терпила»

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Волонтер Маруся Зверобой вновь обозвала президента Украины Владимира Зеленского после того, как глава государства прокомментировал сегодняшнее обострении ситуации на Донбассе.

Об этом NNS узнал из поста Зверобой, который она опубликовала в своем телеграм-канале. Напомним, Владимир Зеленский назвал атаку позиций ООС провокацией.

Также она разместила на своей странице скриншоты с мнениями о заявлениях Зеленского.