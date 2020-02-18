Маруся Зверобой Зеленскому: «Ты лох и терпила»

- 18 лют. 2020
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Волонтер Маруся Зверобой вновь обозвала президента Украины Владимира Зеленского после того, как глава государства прокомментировал сегодняшнее обострении ситуации на Донбассе.
Об этом NNS узнал из поста Зверобой, который она опубликовала в своем телеграм-канале. Напомним, Владимир Зеленский назвал атаку позиций ООС провокацией.
Также она разместила на своей странице скриншоты с мнениями о заявлениях Зеленского.
«Ну давайте все вместе притворимся, что оно не знает, что обстрелы усилились в районе того Золотого, где оно орало «я ж не лох». Ты лох! И терпила!», – добавила к скриншоту Зверобой.
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