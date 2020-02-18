Янукович звернувся до українського народу і заявив про підтримку Зеленського

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Віктор Янукович в роковини розстрілів на Майдані звернувся до українського народу. Екс-президент заявив про підтримку дій Володимира Зеленського. Про це NNS повідомляє з посиланням на адвоката Януковича Віталія Сердюка, який опублікував звернення свого клієнта.

Згідно інформації, отриманої NNS , Янукович назвав Майдан боротьбою за владу купкою злочинців та висловив радість з приводу того, що народ України у 2019 році усунув з поста президента Петра Порошенка і дав шанс Володимиру Зеленському.

«Перші кроки В.Зеленського дають сподівання на мир, справедливість і встановлення стабільності в країні. Я буду робити все, щоб країна не втратила цю надію, щоб мир і стабільність прийшли на нашу землю», – йдеться у тексті, підписаному Януковичем.