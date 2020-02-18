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Володимир Зеленський відреагував на події під Золотим 18 лютого. Як повідомляла NNS , з 5-ї ранку там точився жорстокий бій. Російські війська пішли в наступ. За офіційними даними, в результаті бою один український військовий загинув, четверо отримали поранення. Є не підтверджена інформація, що загиблих більше.

Реакція президента України з’явилася приблизно о 10:30. Володимир Зеленський оприлюднив пост на своїй сторінці у Фейсбуці, назвавши дії бойовиків провокацією.

Президент написав:

«У п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики та окупанти влаштували цинічну провокацію.

Сьогодні зранку вони атакували позиції Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Обстріли велися зі зброї, забороненої Мінськими угодами.

Воїни Збройних сил України дали гідну відсіч агресору. На жаль, з нашого боку є втрати. Станом на зараз бій завершено.

Це не просто цинічна провокація, метою якої є натиснути на дебальцівську рану, яка ніколи не загоїться повністю. Це – спроба зірвати мирний процес на Донбасі, який почав просуватися хоч і невеликими, але невпинними кроками.

Збираємо сьогодні засідання РНБО. Будемо обговорювати й ухвалювати рішення про подальші кроки. Наш курс на завершення війни та відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним – так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України».