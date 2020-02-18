Три варіанти повалення режиму Путіна назвав колишній політв'язень Сенцов

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Зміна режиму в Росії може статися несподівано, і в цій ситуації Україні за допомогою західних партнерів необхідно зайняти жорстку позицію щодо невизнання нової влади без повернення окупованих українських територій. Про це режисер, колишній політв'язень Олег Сенцов, сказав в інтерв'ю Українській правді, інформує УНІАН.

«Будь-яка людина, яка прийде на зміну Путіну, буде змушена шукати підтримки за кордоном, щоб спертися на їх політичний вплив і підтримку, тому що всередині країни у неї не буде такого. І в цій ситуації ми можемо за допомогою західних партнерів зайняти жорстку позицію щодо невизнання нової влади без повернення наших територій», — зазначив Сенцов.

За його словами, в Росії є три варіанти зміни чинного президента.

«Він або може померти, або можлива ситуація з палацовим переворотом. 2024 рік попереду, його можуть просто «відтиснути», тому що він старіє, стає немічним. Таких людей похилого віку можуть просто в якийсь момент усунути. Або росіяни рано чи пізно прокинуться і все зрозуміють. Тобто, три варіанти, і всі зараз уявляються неможливими», — сказав колишній політв'язень.

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У будь-якому випадку, вважає він, необхідно пам'ятати, що зміна влади в Росії може статися несподівано, тому призведе до дестабілізації в цій країні.

«Ці речі відбуваються завжди несподівано, але вони завжди можливі й передбачувані. Тому у випадку краху цієї влади будь-яка людина, яка прийде після Путіна, зіткнеться з дестабілізацією всередині країни», — заявив Сенцов.