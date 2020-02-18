У Гончарука нарахували 100 досягнень уряду

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У Прем’єр-міністра Олексія Гончарука нарахували 100 досягнень нового уряду. Про це NNS повідомляє з посиланням на Службу Міністра Кабінету Міністрів України.

Згідно інформації, отриманої NNS , уряд звітуватиме перед Парламентом про свою роботу і вже подав до ВР повний Звіт про діяльність від початку своєї діяльності, а також створив спеціальний веб-сайт, у якому відображені Топ-100 досягнень. Про це сказав Міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.

«Коли ми готували цей звіт, ми намагались не записувати у досягнення «ухвалення актів», «проведення заходів» тощо. Лише те, що реально змінює стан речей в нашій країні. Власне, це продовження принципу «людиноцентричності», який ми заклали у нашій Програмі діяльності Уряду», - пояснив Міністр.

Він додав, що вперше до ключових KPI роботи Уряду віднесено динаміку конкретних індикаторів, які відображають якість життя українців, а не проведення будь-яких заходів чи нарад.

Ознайомитися з досягненнями можна, завантаживши документ за ЦИМ ПОСИЛАННЯМ