Идет тяжелый бой в районе Золотого: российские войска атаковали украинских военных

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Сегодня, 18 февраля, 5 утра российские войска атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого. Об этом NNS сообщает со ссылкой на журналиста Юрия Бутусова.

По словам Бутусова, на данный момент, 08:00 18 февраля, идет тяжелый бой с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы 120 мм. Противник накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое-Орехово-Новотошковка.

На одном из опорных пунктов идет ближний бой с российской штурмовой группой. Наша артиллерия ведет ответный огонь, подтягиваются резервы, — сообщает Бутусов.