Экс-нардеп Денисенко: Сбитый самолет над Ираном: "спецоперация по прикрытию тайной встречи Зеленского с Патрушевым"

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Андрей Денисенко, экс-нардеп из Днепра, уверен, что инцидент со сбитым в Иране пассажирским самолетом, есть ни что иное, как «Операция прикрытия», которая направлена на то, чтоб скрыть факт якобы имевшей место встречи президента Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом Денисенко написал на своей странице в соцсети.

"Сбитие украинского самолета над Ираном очень похоже на спецоперацию по прикрытию тайной встречи Зеленского с Патрушевым в Омане",

– полагает бывший политик.

Так, отмечает он, самолет был сбит "российским союзником Ирана, российской ракетой с участием российских советников, которые всегда сопровождают подобные комплексы ПВО, проданные за границу".

"Фактически рашисты прибили Зе двумя ракетами как гвоздями к факту тайных сепарных переговоров с врагом и замазали кровью жертв сбитого самолета. Теперь он или будет выполнять их директивы по капитуляции, сворачиванию Украины и репрессивному умиротворению украинцев. Или будет подвергаться сливу прессе и оппозиции скандальных подробностей вояжа Киев – Оман – Москва",

– пишет Денисенко.

Ранее журналисты проекта "Схемы" в своем расследовании сообщили, что Патрушев был в Омане в то же время, когда и Зеленский (начало января 2020 года). Кроме того, по данным журналистов, Патрушев прилетел в Оман тем же чартерным самолетом, которым через сутки после прилета представителя РФ из Омана улетел Зеленский. Причем, в телесюжете не приводится никаких фактов в поддержку данной версии, кроме предположений самих журналистов.

В свою очередь в Офисе президента Украины опровергли эту информацию и заявили, что подают в суд на программу "Схемы" с требованием опровержения сюжета и извинений.