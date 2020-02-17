Офіційно! Визначено долю вітання «Слава Україні – Героям Слава»

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В Україні прокоментували ситуацію щодо військового вітання «Слава Україні» - «Героям Слава». Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт Міністерства оборони.

«Слава Україні!» — «Героям слава!» Наказом Міноборони України будуть збережені визначені на даний час вимоги до військового вітання, - йдеться в повідомленні Міноборони.

Міністерство оборони України зазначає, що втрата чинності Закону України «Про Стройовий статут Збройних Сил України» жодним чином не скасує військове вітання, яке буде закріплено у відомчому документі.

У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про визнання таким, що втратив чинність Закону України «Про Стройовий статут Збройних Сил України», Міністерство оборони України надає роз’яснення з приводу низки важливих питань. Серед них абсолютно невірне тлумачення щодо скасування в українській армії військового вітання «Слава Україні!» — «Героям слава!».

Нагадаємо, 5 лютого 2020 року Парламентом прийнято Закон України «Про визнання таким, що втратив чинність Закону України «Про Стройовий статут Збройних Сил України».

Метою прийняття даного Закону є приведення законодавства України у відповідність до вимог статі 92 Конституції України, якою передбачено вичерпний перелік питань, які визначаються чи встановлюються виключно законами України.

11 лютого 2020 року Закон направлено на підпис Президенту України.

З набранням чинності Закону України «Про визнання таким, що втратив чинність Закону України «Про Стройовий статут Збройних Сил України», в оборонному відомстві буде видано наказ Міністерства оборони України, де буде визначено:

стройові прийоми і рухи військовослужбовців без зброї та із зброєю;

строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах;

порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду;

місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення;

обов’язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання.

У відповідному наказі Міністерства оборони України будуть збережені визначені на даний час вимоги щодо виконання військового вітання, а саме вітання: «Слава Україні!» та відповіді на нього: «Героям слава!».

Управління комунікацій та преси Міноборони України звертається до колег — представників ЗМІ з проханням враховувати зазначену інформацію під час підготовки тематичних матеріалів.