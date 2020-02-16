Здавав кров для захисників «ДНР», а тепер став «слугою народу»

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Колишній посадовець так званої «ДНР» Василь Савін став членом партії «Слуга народу». Про це NNS повідомляє з посиланням на журналіста Івана Жеведя. Також про це повідомляють декілька українських ЗМІ. Зазначається, що Савін внесений до бази «Миротворець».

Згідно інформації, отриманої NNS , Василь Савін – один із звільнених під час останнього обміну полоненими. Однак, до того, як стати полоненим в «ДНР», Савін працював на «молоду республіку». Про це повідомляє Іван Жеведь – український журналіст, вихідець з Донбасу, який був вимушений залишити малу батьківщину з початком війни.

Журналіст пише:

«Василь Савін, який здавав кров для «захисників ДНР», як партієць, виступив на з'їзді «Слуги народу».

Пам'ятаєте, я писав про звільненого з полону Василя Савіна, якого на початку 2015 року «ДНР» призначила головою «Центрально-міської районної адміністрації» Макіївки. Там він закликав здавати кров для «захисників ДНР».

У 1993-94 очолював КОМСОМОЛ УКРАЇНИ, потім перебіг до молодих соціалістів Мороза. У 2006 балотувався до ВР від «Блоку Лазаренка» як член Соціал-демократичної партії України, у 2007 від ПСПУ Вітренко. Був депутатом облради від ПСПУ та ЧЛЕНОМ партії. Згодом очолив Макіївську «Батьківщину». Кум Василя Джарти.

Так ось, як я і прогнозував, він вже член партії "Слуга народу", представник осередку донецьких політв'язнів та виступає на з'їзді партії. Тепер, як він казав «готовий йти за Зеленським до самого пекла».

Дивно, що в СН, ще не розкусили цю людину, де ж ваші HR?».

Свої слова підкріпляє наступним матеріалом:

Сам Савін зараз заявляє, що працював на «ДНР» з метою ведення підпільної роботи і підготовки повстання. Але був викритий і ув’язнений.

«Громадське» пише:

«Незважаючи на тиск тюремників, на тиск працівників російської ФСБ, нам вдалося сколотити команду, яка, незважаючи ні на що, проводила мітинги, роз’яснення політики партії, політики президента», — заявив Савін в ході з’їзду партії «Слуга Народу», який пройшов 15 лютого у концертно-виставковому центрі «Парковий» у Києві. Керівник партії Олександр Корнієнко запитань до однопартійця не мав.