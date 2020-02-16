С Поклонской случилась истерика из-за Зеленского и Крыма

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Нелегитимный депутат Госдумы России, бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская запаниковала из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении провести выборы на территории аннексированного Крыма. Об этом NNS стало известно от журналистов «Обозревателя».

Поклонская заявила, что проводить нужно не выборы, а всеукраинский референдум. Причем вопрос на этом референдуме должны задавать только один: "Как жить дальше?".

По мнению скандального политика, Зеленскому нужно спросить у украинцев, хотят ли они продолжения войны на Донбассе и возвращения Крыма. Более того, "депутат" решила, что на подобном референдуме следует также поднять вопрос подачи воды на оккупированный полуостров.

Далее Поклонская разразилась стереотипами кремлевской пропаганды, потребовав признать Крым, прекратить войну на Донбассе и наказать "виновных в госперевороте". Кроме того, она заявила, что Владимир Зеленский якобы хочет сменить свою риторику в отношении России, но "продолжает действовать с оглядкой на националистов".