Не выкрутилась: Мендель разозлила новым заявлением о визите Зеленского в Оман

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель снова попала в скандал, прокомментировав недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Оман. На это обращает внимание известный журналист Лилия Рагутская.

«Сообщалось, что величайший „находится в Омане“, где у него „в ближайшие дни запланированы встречи на высшем уровне“. Обычный себе отпуск. А слова „официальный“ не было. Прекрасный пресс-секретарь у Зеленского. Просто прекрасный. А то, что факапы постоянно — так это потому, что журналисты тупые, не понимают ничего»,

написала она в Facebook.