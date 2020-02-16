Не выкрутилась: Мендель разозлила новым заявлением о визите Зеленского в Оман

16 лют. 2020
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Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель снова попала в скандал, прокомментировав недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Оман. На это обращает внимание известный журналист Лилия Рагутская.

«Сообщалось, что величайший „находится в Омане“, где у него „в ближайшие дни запланированы встречи на высшем уровне“. Обычный себе отпуск. А слова „официальный“ не было. Прекрасный пресс-секретарь у Зеленского. Просто прекрасный. А то, что факапы постоянно — так это потому, что журналисты тупые, не понимают ничего»,
 написала она в Facebook.

Согласно дипломатическому протоколу, встречи на высшем уровне могут проводится в ходе официальных визитов.

Автор: Администратор

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