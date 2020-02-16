Зеленский сказал, когда закончится война с Россией

Завантажте мобільний додаток сайту

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что войну на Донбассе удастся закончить в течение пяти лет – до следующих выборов президента 2024 года, передает NNS со ссылкой на Обозреватель.

Об этом он сказал в интервью модератору Мюнхенской конференции по безопасности, американской журналистке Кристиан Аманпур, отвечая на ее вопрос, не жалеет ли он о своем решение уйти из телевиденья в политику. Напомним, что Владимир Зеленский стал президентом в 2019 году, а значит, следующие выборы должны пройти через пять лет