Зеленский сказал, когда закончится война с Россией

- 16 лют. 2020
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Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что войну на Донбассе удастся закончить в течение пяти лет – до следующих выборов президента 2024 года, передает NNS со ссылкой на Обозреватель.
Об этом он сказал в интервью модератору Мюнхенской конференции по безопасности, американской журналистке Кристиан Аманпур, отвечая на ее вопрос, не жалеет ли он о своем решение уйти из телевиденья в политику. Напомним, что Владимир Зеленский стал президентом в 2019 году, а значит, следующие выборы должны пройти через пять лет
"Когда я вижу результат, который я и моя команда делаем каждый день, особенно когда мы возвращаем живых людей, понимаю, что мы прожили этот день правильно. Правильно, что я решил пойти в президенты. Если в течение этих пяти лет мы сможем дойных закончить войну – честно говоря, я уверен в этом, между нами, – но если мы это сможем, вернем наших людей и территории, я думаю, сделал это не зря. Это моя цель", – заверил он.
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