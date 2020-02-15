Зеленський риє собі яму, починаючи судові тяжби з журналістами: експерт

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Як повідомлялося раніше, Офіс Президента пообіцяв судове розслідування проти журналістів "Схем", які допустили, що Зеленський зустрічався в Омані з Миколою Патрушевим. Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму, вважає, що президенту не вигідно судитися з журналістами. Про це NNS повідомляє з посиланням на Уніан.

Далі NNS дає пряму мову експерта:

«Офіс Президента пообіцяв судове розслідування проти журналістів "Схем". Банковій не сподобалось розслідування, в якому Зеленський під час вильоту з Оману скористався тим же літаком, на якому прилетів до цієї країни секретар Радбезу РФ і колишній керівник ФСБ Ніколай Патрушев.

У команді Зеленського мені з самого початку подобалось одне – їхня здатність працювати з інформаційним полем. Та схоже останні проблеми зі "Схемами" довели: їм зручно грати лише за своїм сценарієм і грати лише головні ролі. Бо судитись з журналістами - це грати в "російську рулетку". Причому наодинці. Результат – завжди прогнозований.

Перше. Суди в Україні по політичних темах – це дуже довготривалий процес. Судді не хочуть приймати швидких рішень. Адже сьогодні одна влада, завтра друга. А їм не хочеться вилетіти зі свого місця за прийняття політично мотивованого рішення. А цей суд буде не просто довготривалим. Кожне його судове засідання буде інформаційно мейнстрімним. Тобто щоразу, коли справа доходитиме до суду, президенту згадуватимуть його поїздку в Оман, яка і без Патрушева була малоприємною для його рейтингу. А кількість переглядів цього розслідування з кожним судовим днем зростатиме на тисячі.

Друге. Кожного разу, коли відбуватиметься суд, зростатиме й інтерес до теми таємних домовленостей Офісу Президента з Росією. Знову з’являтимуться нові й старі матеріали про приховані від українців переговори з Кремлем. І не важливо, були вони чи ні. Це просто привід, щоб знову про них писати. А у нас дуже погано ставляться до двох речей – до таємних домовленостей і до дружби з Росією.

Третє. Будь-які суди влади з журналістами – балансування над прірвою "переслідування свободи слова". Владу будуть звинувачувати у придушенні та спробах контролювати інформаційний простір. А це – налаштування проти себе інших журналістів і громадської думки. Причому, не будемо забувати, що "Схеми" - це проект бренду зі світовим ім’ям – "Радіо Свободи". Тому йтиметься не лише про громадську думку в Україні, але й за кордоном. Нам мало того, що і так з нашим іміджем у світі робить Росія?

Але чи був інший вихід в Офісу Президента, ніж погрожувати журналістам? Звичайно, був. Вони прекрасно вміють відволікати увагу. Врешті-решт, можна було, щоб хтось з депутатів "Слуги народу" "випадково" затупив на якійсь резонансній темі. Чи заявити про позачергове збільшення пенсій. Або про розкриття злочину за участю якого політика з від’ємним рейтингом. Але точно – не лізти глибше у болото, в якому рейтинг президента і так почав топитись».