У партії «Слуга народу» затвердили новий статут

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Політична партія "Слуга народу" затвердила нову редакцію статуту політсили та спрямувала її на реєстрацію на сьогоднішньому з’їзді. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Згідно інформації, отриманої NNS, відповідне рішення з'їзд партії ухвалив у суботу 1 лютого.

"Що ми змінюємо в статуті, з NNS це пов'язано? Наш статут морально та фізично застарів, ми це розуміємо. Він приймався за інших умов, в інших обставинах, і не передбачав кількох дуже важливих процесів", - прокоментував рішення з'їзду голова партії Олександр Корнієнко.

За його словами, вдосконалено права та обов'язки членів партії та розтлумачено статус.

"Вдосконалено порядок виступу в партію з огляду на те, що найближчим часом нас очікує дуже велика кількість людей у партії... Ми переймалися партійною ієрархією, інфраструктурою, внутрішньою взаємодією між партійними організаціями на чолі з єдиним центром управління. Ми входимо в єдиний реєстр членства в партії - це буле невеликий статутний орган у рамках секретаріату, є позиція реєстратора, який буде слідкувати щоб членство було обліковано", - зауважив Корнієнко.

Він також додав, що запроваджується багаторівневий контроль за вступом громадян у члени партії. вводяться членські внески, запроваджується секретаріат партії, який займатиметься інформаційно-аналітичною роботою, організаційною діяльністю. Окрім того, прописано зовнішній аудит".