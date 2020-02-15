Заступниця голови ОП порекомендувала українцям "не відкривати вікна", щоб менше платити за тепло (відео)

15 лют. 2020
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Заступниця голови Офісу Президента Юлія Ковалів "придумала" українцям новий "лайфхак" як отримувати менші платіжки за тепло - вона запропонувала не відкривати вікна.

Про NNS дізнався з інтерв'ю, яке вона дала під час ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі "Україна".

Ковалів переконана, що якими б не були тарифи та які б кроки не робив уряд щодо врегулювання вартості комунальних послуг, важливо, щоб українці дбали про енергозбереження.

На її думку, якщо температура в грудні +5, то це означає, що вікна відкривати не треба.

"Що важливо ще: ми довго говоримо говоримо про тарифи, собівартість… І я згодна з мером Миколаєва, він говорить: ми встановили індивідуальні теплові пункти. Ось стало тепло, температура в грудні +5 ° С — значить не треба відкривати вікна. У нас не може бути в 27-30 ° С в квартирі і за все це ми платимо", - зазначила вона.

Також Ковалів розповіла, яким саме чином деякі пенсіонери отримали платіжки за грудень і січень менші на 220 грн на прикладі її дідуся.

"Мій дідусь, йому 81 рік, 55 він пропрацював лікарем в лікарні маленького містечка. Він — той, кому ця платіжка важлива, тому що у нього пенсія близько 3 тисяч гривень. Він отримав платіжку за грудень, вона стала менше на 220 гривень, отримав за січень — вона теж стала менше в такому районі. Що важливо? При цьому розмір субсидії таким людям не змінився. Розмір цієї субсидії на цю знижку не перераховується", - пояснила вона.

Водночас заступниця голови ОП підкреслила, що українцям варто встановлювати газові лічильники.

"Треба встановлювати лічильники, щоб кожен з нас розумів, за що конкретно він платить", - сказала вона.

Автор: Администратор

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