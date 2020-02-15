Заступниця голови ОП порекомендувала українцям "не відкривати вікна", щоб менше платити за тепло (відео)

Завантажте мобільний додаток сайту

Заступниця голови Офісу Президента Юлія Ковалів "придумала" українцям новий "лайфхак" як отримувати менші платіжки за тепло - вона запропонувала не відкривати вікна.

Про NNS дізнався з інтерв'ю, яке вона дала під час ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі "Україна".

Ковалів переконана, що якими б не були тарифи та які б кроки не робив уряд щодо врегулювання вартості комунальних послуг, важливо, щоб українці дбали про енергозбереження.

На її думку, якщо температура в грудні +5, то це означає, що вікна відкривати не треба.

"Що важливо ще: ми довго говоримо говоримо про тарифи, собівартість… І я згодна з мером Миколаєва, він говорить: ми встановили індивідуальні теплові пункти. Ось стало тепло, температура в грудні +5 ° С — значить не треба відкривати вікна. У нас не може бути в 27-30 ° С в квартирі і за все це ми платимо", - зазначила вона.

Також Ковалів розповіла, яким саме чином деякі пенсіонери отримали платіжки за грудень і січень менші на 220 грн на прикладі її дідуся.

"Мій дідусь, йому 81 рік, 55 він пропрацював лікарем в лікарні маленького містечка. Він — той, кому ця платіжка важлива, тому що у нього пенсія близько 3 тисяч гривень. Він отримав платіжку за грудень, вона стала менше на 220 гривень, отримав за січень — вона теж стала менше в такому районі. Що важливо? При цьому розмір субсидії таким людям не змінився. Розмір цієї субсидії на цю знижку не перераховується", - пояснила вона.

Водночас заступниця голови ОП підкреслила, що українцям варто встановлювати газові лічильники.

"Треба встановлювати лічильники, щоб кожен з нас розумів, за що конкретно він платить", - сказала вона.