В кабинетах украинских чиновников могут появиться камеры видеонаблюдения

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На сайте Кабинета Министров Украины разместили петицию, в которой просят установить камеры видеонаблюдения в кабинетах лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как стало известно NNS, петицию опубликовали на сайте 11 февраля. Ее автор — Михаил Лейко.

«Предлагаю в целях обеспечения неукоснительного соблюдения служебной дисциплины и предотвращения коррупционных деяний лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, установить в их кабинетах камеры видеонаблюдения, и осуществлять трансляцию видео с них на сайте органа государственной власти или органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации 24 часа в сутки, 7 дней в неделю», — говорится в тексте петиции.

На момент публикации новости петиция набрала около десяти голосов. До завершения сбора подписей остается 86 дней.

Для того чтобы петиция была рассмотрена — она должна набрать 25 тысяч подписей.