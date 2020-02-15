Зеленський та Кличко сфотографувалися із засновником Facebook

- 15 лют. 2020
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Президент України Володимир Зеленський та мер Києва Віталій Кличко зробили спільне фото із засновником Facebook Марком Цукербергом. Про цей випадок NNS дізнався від журналістів «Фактів».
– Зближуємо світ. Робимо це разом!
– підписав світлину президент.
А Віталій Кличко своєю фотографією з Марком Цукербергом викликав справжній ажіотаж у мережі. Мер столиці заявив, що він сам попросив засновника Facebook зробити спільний кадр.
– Той випадок, коли про селфі попросили не мене, а я сам,
– підписав фото Кличко.
Підписники попросили Кличка запропонувати Цукербергу відкрити представництво компанії в Україні.
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