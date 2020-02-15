Журналісти «Схем» жорстко відповіли Офісу президента

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У відповідь на погрози Офісу президента України судовим позовом за матеріал про візит Володимира Зеленського до Оману, журналісти проєкту «Схеми» заявили, що чекають на текст позову, щоб побачити, що саме в їхньому матеріалі вважає неправдою Зеленський. Про це NNS повідомляє з посиланням на worldrumors.net.

Відповідну заяву зробила у Facebook журналістка Наталія Седлецька.

"В Офісі президента заявили, що інформація у ньому "цілком і повністю не відповідає дійсності", що в сюжеті "все від початку до кінця неправда". Заявили, що будуть позиватися до суду на нашу редакцію. Ми чекаємо на цей документ. Можливо, з позову ми зрозуміємо, що конкретно з озвученого в сюжеті, на думку ОП, є неправдою? Що Зеленський був в Омані? Що він повертався чартерним бортом 9H-VJN? Що саме цим бортом туди напередодні прилетів Патрушев з Москви? Що в Омані із Зеленським був Андрій Єрмак?" - написала Седлецька.

Щодо можливої зустрічі Зеленського з головою Радбезу РФ Миколою Патрушевим, яку в ОПУ заперечують, журналістка наголосила, що в матеріалі не йдеться про факт такої зустрічі. Натомість Седлецька нагадала, що саме ОПУ висував різні версії причин візиту Зеленського до Оману.

"Якщо ж у ОП хочуть спростувати зустріч Патрушева та Зеленського - то по-перше, у матеріалі немає тверджень про те, що така зустріч відбулась. По-друге, позиція Офісу президента була повною мірою представлена у сюжеті. Більше того, від початку у всій історії з Оманом саме Офіс президента не договорював, приховував та навіть, свідомо чи ні, дезінформував суспільство. То відпустка, то робочий візит, якщо відпустка - навіщо у ній Єрмак, якщо відрядження - чому таємне, "Зеленський терміново вилітає" - а вилітає тільки через 10 годин і так далі. Навіть така, здавалось би, дрібниця як президентський штандарт на Банковій, який був піднятий. Що мало сигналізувати громадянам про присутність глави держави в межах країни. Хоча він був за кордоном", - зазначила журналістка.

Крім того, Седлецька звинуватила ОПУ в тиску на суспільного мовника.

"Також через вихід нашого матеріалу Офіс президента дозволив собі зробити публічний сигнал-застереження Суспільному мовнику, що важко тлумачити інакше, аніж тиск та втручання в редакційні справи. Держава справді фінансує Суспільного мовника. Держава – тобто громадяни України, а не конкретний президент, Кабмін чи Верховна Рада. І тому, коли конкретному президенту, міністру чи депутату не подобається, що транслює Суспільний мовник, це не означає, що він має право на нього публічно тиснути", - наголосила Наталія Седлецька.