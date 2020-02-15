«Все прекрасно! Только вот Росита...» Ляшко дико опозорился в соцсети

15 лют. 2020
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14 февраля Украина вместе со многими странами отмечает День всех влюбленных.  NNS стало известно, что поздравить свою жену в соцсетях решил и лидер «Радикальной партии», экс-нардеп Олег Ляшко, сплагиатив самого себя.

Романтика оказалась не чужда даже украинским политикам, многие из которых поделились в соцсетях праздничными поздравлениями и обращениями к своим половинкам.

Так, политик опубликовал серию личных фотографий со своей женой Роситой.

«Любимая, спасибо тебе за так много радостных моментов жизни. С праздником, я тебя люблю!»,
- трогательно подписал снимки Ляшко.

Однако выяснилось, что в своем поздравлении он был неоригинален. Дело в том, что его текст слово в слово скопирован из аналогичного поста, который Ляшко публиковал в прошлом году.

Кроме того, в комментариях к посту одна из подписчиц политика заметила, что его жена уже большей года не появляется в Фейсбук, а значит возникает вопрос: кому адресовано это послание.

«Все прекрасно! Только вот Росита уже больше года на Фейсбук не заходит и ответа на признание в любви нет, кому пост? Пиар?»,
- написала она.

Автор: Администратор

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