Богдан громко хлопнул дверью: как насолил напоследок Зеленскому экс-глава ОП

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Бывший глава Офиса президента Владимира Зелеленского Андрей Богдан, раскрыл детали визита главы государства в Оманский Султанат. Об этом NNS узнал из ответом Богдана на депутатский запрос со стороны нардепа Владимира Арьева. Информацию, полученную от Богдана, Арьев опубликовал и прокомментировал в социальной сети Facebook.

"Ложь разоблачается! Теперь официально: визит Зеленского в Оман не имел никакого статуса и был ЧАСТНЫМ! Итак, все встречи, которыми пытались замылить глаза, были неофициальными. Соответственно, о чем там договаривались - это должно стать вопросом для новоиспеченных антикоррупционных органов.

Так же, как эти органы, должны задать другой вопрос: почему в предусмотренный срок не была внесена в электронный реестр деклараций эта поездка, которая явно и существенно превышала минимальный лимит невнесения, судя по ценам в оманском отеле и стоимости чартерного перелета?

Но пока тишина. Потому что появился новый неприкосновенный. И это позор для власти.

Мы С Ivanna Klympush-Tsintsadze продолжим докапываться до всей правды этого "визита", — написал Арьев, предоставив фотографии документа-ответа Богдана на запрос со стороны Арьева.

На фотографиях видно, что все самое важное подчеркнуто.

В частности в документе указанно, что "поездка президента Украины в Султанат Оман не была официальным визитом, не имела официальный статус, осуществлялась в частных целях и за собственные средства".

Также в документе подчеркнуто, что данная "частная поездка предусматривает личные затраты на нее, а вся остальная вопрошаемая информация будет опубликована в декларации президента Украины".

"Визит президента Украины в Оман не имел официального статуса", — резюмировал в тексте документа Андрей Богдан.