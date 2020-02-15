Медведчук був агентом КДБ і мав клікуху “Соколовський”. Коротко 10 фактів із життя Медведчука

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Віктор Медведчук був адвокатом не лише Василь Стуса, але й відомого українського правозахисника Юрія Литвина, який загинув 1984 року у тюрмі. На початку 2000-х тодішній голова СБУ Леонід Деркач доповідав Леоніду Кучмі, що Віктор Медведчук був агентом КДБ і мав клікуху “Соколовський”.

Про ці історичні факти, NNS дізнався від автора Сергія Руденко, який оприлюднив їх на сайті «Досьє».

10 фактів із життя кума Володимира Путіна, представника України у тристоронній переговорній групі у Мінську Віктора Медведчука

У 1974 році проти студента юридичного факультету Київського держуніверситету Віктора Медведчука і двох його товаришів по «добровольчій народній дружині» порушили кримінальну справу за статтею 102 Кримінального кодексу УРСР — за нанесення тілесних ушкоджень неповнолітньому. Пізніше справу було закрито за відсутністю складу злочину.

Віктор Медведчук був адвокатом відомих українських правозахисників — Юрія Литвина та Василя Стуса. Як свідчить один з очевидців процесу над Стусом — Євген Сверстюк, Віктор Володимирович зробив усе, щоби посадити за ґрати Стуса. Медведчук відкидає ці звинувачення.

На початку 90-их входив до так званої «чудової сімки», яка займалася бізнесом: Григорій та Ігор Суркіси, Валентин Згурський, Юрій Лях, Богдан Губський і Юрій Карпенко.

У 1998 році очолив СДПУ(о). У липні 2007-го після програшу партії на парламентських виборах, залишив посаду голови партії.

У лютому 2000 року був одним із ініціаторів проведення в парламенті так званої «оксамитової революції». Після неї Медведчукові дісталося крісло першого віце-спікера.

В опублікованих розшифровках Миколи Мельниченка тодішній голова СБУ Леонід Деркач у розмові з Леонідом Кучмою, датованій 29-м травня 2000 року, висловлює припущення, що Медведчук — це не справжнє прізвище Віктора Володимировича. За його словами, справжнє прізвище Медведчука – Швендрах чи Фендрах. Медведчук це спростовує.

У травні 2008 року президент Ющенко заявив, що Віктор Медведчук разом із командою Юлії Тимошенко підготували проект нової Конституції.

Агент КДБ. В опублікованих записах колишнього майора держбезпеки Миколи Мельниченка тодішній голова СБУ Леонід Деркач стверджував: Медведчук тривалий час був аґентом КДБ і мав прізвисько «Соколовський». Сам Віктор Володимирович це спростовує.

У лютому 2006-го міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив, що Віктор Медведчук фігурує в кримінальних справах, зокрема про незаконну приватизацію. Утім, до кримінальної відповідальності він так і не був притягнутий. Не притягнутий він був і тоді, коли Луценко став Генеральним прокурором.