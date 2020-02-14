Зеленський і Путін провели телефонну розмову 14 лютого

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним сьогодні, 14 лютого. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу Глави держави.

Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів “Нормандської четвірки”.

“Окремо Володимир Зеленський та Володимир Путін акцентували увагу на процесі звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Російській Федерації”, — вказано у повідомленні.

Сторони погодилися з необхідністю активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи у Мінську задля реалізації досягнутих домовленостей.