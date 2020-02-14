Росія готова купувати українську воду

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Росія готова отримувати дніпровську воду на комерційній основі. Про це NNS повідомляє з посиланням на newformat.info.

В РФ вважають, що питання – по за політикою і сподіваються на зміну пріоритетів української влади.

Змішувати це питання з політикою неприпустимо, розповів «Известиям» депутат Держдуми Руслан Бальбек. Так він прокоментував рішення комітету Верховної ради України про неможливість поставок води в Крим «до його деокупації».

«Ми готові її купити (воду з Дніпра), якщо і в Україні зміняться деякі політичні пріоритети і на зміну шаленого нацизму прийдуть такі поняття, як розсудливість і фінансова вигода», — сказав Бальбек.

Він зазначив, що Крим не відчуває нестачі в питній воді. Разом з тим влада Криму проводить системну масштабну роботу з водопостачання півострова: бурять свердловини і будують водонасосні станції. Однак в сільському господарстві півострова довелося відмовитися від вирощування вологолюбних культур, підкреслив парламентарій.

1 лютого з пропозицією продавати воду на півострів виступив глава бюджетного комітету Верховної ради Юрій Аристов. За його словами, це дозволило б поповнити бюджет України. Ідею схвалив перший президент України Леонід Кравчук, зазначивши, що це повинна бути саме комерційна домовленість, а не жест доброї волі. Пізніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що погодився б надавати Криму воду взамін на поступки Путіна по Донбасу. Пізніше він уточнив, що це його особиста поизція, а не всієї фракції.

У Держдумі назвали ідею продажу води в Крим тестом на політичну зрілість для Києва.