Зеленскому предложили взорвать дамбу и пустить воду в Крым

- 14 лют. 2020
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Бывшая "прокурор" Крыма Наталья Поклонская, которую еще называли "няш-мяш", обратилась к президенту Владимиру Зеленскому по вопросу поставки воды в Крым.
Она заявила, что дамбу на Северо-Крымском канале нужно срочно разрушить, как "Берлинскую стену". Об этом NNS узнал от журналистов РБК-Украина, которые в свою очередь ссылаются на пост Поклонской в ее Фейсбуке.
"Сейчас могут произойти сдвиги в устранении водной блокады Крыма - ищут варианты и способы договориться. Река Днепр протекает через три страны - Беларусь, Украину и Россию и является международной. Перекрытие Северо-Крымского канала это преступление. Я обращаюсь к Зеленскому. Эту дамбу нужно разрушить как Берлинскую стену ", - написала Наталья Поклонская.
Отметим, что пользователи сети подняли на смех призыв Поклонской и написали свое мнение в комментариях.
- Северо- крымский канал - это искусственное сооружение. Построенное на территории Украины. И украинцам решать, что с ним делать. До 1961 года где-то брали воду? Возьмете там же . Трубу по мосту проложите и качайте.
- Помолись Николаю второму, авось снова замироточит.
- Крым по беспределу забрали и еще хотят воду, может и электричество вам. Крым в Украину, потом вода и все остальное. А вас Наташа в тюрьму как предателя Родины.
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