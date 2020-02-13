В комитете ВР приняли решение о поставке воды в Крым

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Комитет парламента по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений выступил по поводу возобновления поставок воды в Крым до его деоккупации.

Об NNS стало известно из сообщения пресс-службы комитета в четверг, 13 февраля.

Глава комитета Дмитрий Лубинец высказал свою позицию по этому вопросу, отметив, что «любые спекуляции по обмену оккупированного Донбасса на поставку воды в оккупированный Крыму являются неприемлемыми, циничными и аморальными».

Теперь решение по этому вопросу должно быть вынесено на голосование депутатов.