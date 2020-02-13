Депутати зі "Слуги народу" поїдуть навчатися до США

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Хто та на яких умовах поїде на навчання до США NNS дізнався з інтерв'ю з заступником голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко журналістам interfax.

Народний депутати повідомив, що на навчання до США поїдуть у вільний від роботи у Верховній Раді час.

"Не тільки наші - з усього парламенту. Є така програма, вона давно є... Це такі навчально-ознайомчі програми. Вони пропонують три-п'ять днів провести у Конгресі США, ще декілька днів - ближче до місцевого самоврядування", - сказав Корнієнко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи поїдуть депутати фракції на навчання до США.

За його словами, оскільки фракція "Слуга народу" найбільша, то, згідно з квотним принципом, у групі буде більше депутатів цієї фракції.

"Але знову ж таки, тут питання щодо графіку! Ми наразі ставимо в пріоритет відвідування ВР, комітетів і виконання пов'язаних із цим завдань, тобто все інше - у вільний від роботи час. Це знову ж таки, якщо він буде. Наскільки я пам'ятаю, в березні тільки перша група поїде, якщо ми у датах з ними зійдемося. Тому що відпускати десять депутатів у важливий пленарний тиждень теж ніхто не буде", - наголосив Корнієнко.