«Ви в раді не для того, щоб сидіти терти свого прутня та листуватися з повіями». Соколова в Раді рознесла нардепів (відео)

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Українська журналістка Яніна Соколова в середу, 12 лютого, виступила з трибуни Верховної Ради. Вона зазначила, що в Україні є кілька проблем, які можуть вирішити депутати, мінстр і глава комітету ВР.

Как стало відомо NNS від журналістів «Обозревателя» Соколова виступала не як журналістка, а як пацієнт. Також вона нагадала, що в 2018 році їй діагностували рак, і з тих пір вона дуже ретельно стежить за проблемою пацієнтів в Україні. Відео свого звернення журналістка опублікувала на сторінці в Facebook (щоб подивитися –доскрольте до кінця сторінки).

"Я хочу, щоб народні депутати, які присутні в цьому залі кожного дня, пам'ятали, що вони тут не для того, щоб сидіти терти свого прутня, не листуватися з повіями, або не дерибанити квитки на 95 квартал, а для того, щоб робити зміни. Онкопацієнти особливо цього потребують", – заявила журналістка.

За словами Соколової в Україні є кілька проблем, які можуть вирішити депутати, мінстр і глава комітету ВР з питань охорони здоров'я – це паліативна медицина, доступ до медичного канабісу, психологічна допомога і донорство.

"П'ята проблема з якою ми, пацієнти, стикаємося кожен день - це проблема корупції. Я хочу, щоб всі, хто нас зараз бачить і чує по телебаченню, в інтернеті і ті, хто знаходиться в залі, розуміли одне - тільки пацієнти своїм не мовчанням на рахунок корупції на місцях можуть зрушити це питання. Адже проблема медицини в загальному і онкосфери - це мільйони корупції", – підкреслила Соколова.

Журналістка зазначила, що на даний момент народні депутати не вирішили жоден з пунктів про які вона говорила. Соколова нагадала, що люди, які хочуть бути донорами, можуть здавати кров тільки маючи прописку в містах, де збираються це зробити. За її словами, це звужує коло донорів і мінімізує шанс створити в Україні культуру донорства.

"Якщо люди на четвертій стадії раку доживають свої останні дні, місяці, години - ніхто не знає, коли вони помруть, не в своїх рідних стінах, ні з рідними, а в стінах лікарень. Якщо ми говоримо про Київ, Харків, Одесу, то це більш менш умови. Але якщо ми говоримо про регіони, то це жалюгідні умови, в яких останні дні свого життя проживають люди, яких мені б хотілося, щоб ми зробили з такою бідою хоч трохи щасливими", – сказала Соколова.