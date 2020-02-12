Арахамія вибачився за свої слова про Крим і воду

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Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що його попередні висловлювання про постачання води в анексований Крим не зовсім вірно зрозуміли і що обговорень на цю тему у партії не було. Також депутат вибачився перед всіма, кого його слова могли образити.

Про це NNS повідомляє з посиланням на пост Арахамії у Фейсбуці.

Нагадаємо, раніше голова провладної фракції сказав у прямому ефірі, що підтримує ідею пустити воду до окупованого Криму взамін на поступки Росії на Донбасі. Це викликало бурхливу реакцію у суспільстві.

Сьогодні, 12 лютого, ввечері Давид Арахаміія опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці наступний пост:

«Шановні друзі, мої вчорашні слова про воду наробили багато шуму і сьогодні ми змушені виправдовуватися за те, чого не було.

Розумію, що ми живемо в епоху пост-правди, тому хочу розповісти про все по порядку:

1. У нашій фракції ніколи не піднімалося питання про відновлення водопостачання до Криму. Наша позиція була і залишається незмінною – Автономна Республіка Крим є незаконно анексованою частиною України, відновлення суверенітету над якою ми будемо добиватися всіма законними способами;

2. Ідея про відновлення постачання води на півострів в обмін на виведення російських військ з Донбасу не моя. Якщо ви уважно подивитеся ефір, то побачите, що таку постановку питання озвучив ведучий і запитав, яка моя особиста думка з цього приводу.

Можете в цьому самі переконатися – подивіться це відео з 05 хв. 07 сек.:

3. Питання було сформульовано так, ніби альтернативних варіантів не існує, і я відповів, що вважатиму це достатнім компромісом. І тричі! повторив, що це моя особиста позиція.

4. Питання компромісів насправді дуже складне для нашого суспільства. Хтось вважає, що нехай краще ллється вода, ніж проливається кров солдат. Хтось з цим категорично не погоджується. Але всі ми точно погоджуємося з тим, що хочемо кращого майбутнього для своєї країни, але не за рахунок поступок у питанні суверенітету і територіальної цілісності.

5. Сьогодні, коли я не в прямому ефірі, я скажу, що за таким нібито простим питанням як вода, стоїть серйозний юридичний і дипломатичний зміст. І на нього не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. І нехай це буде для мене наукою на майбутнє.

Окремо хочу принести вибачення громадянам України, переселенцям, кримчанам, яких могли образити мої слова, навіть попри те, що вони були вирвані з загального контексту і насправді були трактовкою припущень, озвучених не мною.

Я ріс в Миколаєві, кримчани – наші сусіди. Я дуже люблю Крим, і ми ніколи не допустимо будь-яких форм легалізації незаконної анексії наших територій. Крим був, є і буде частиною України».

12 лютого новий голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що слова Арахамії щодо готовності до компромісу стосовно водопостачання окупованого Криму є лише його особистою думкою.