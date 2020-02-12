«У Зеленського хронічна втома»: Арахамія

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Голова фракції «Слуги народу» Давід Арахамія розповів, що у президента хронічна втома. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Вголос.

У “таємну кімнату” до глави держави Володимира Зеленського пускають посадовців з його близького оточення, - сказав Арахамія.

Депутат наголосив, що доступ у ситуаційну кімнату має він, перший помічник президента Сергій Шефір, чинний та ексочільник Офісу президента Андрій Єрмак та Андрій Богдан.

Якщо Зеленський перебуває в Києві, то посадовці зустрічаються три-чотири рази на тиждень, якщо у роз’їздах – двічі.

Очільник фракції зауважив, що у президента хронічна втома. Незважаючи на це, він стає жорсткіший під час прийняття рішень.

Також Арахамія розповів, як особисто він бореться з бажанням «когось убити». Депутат двічі вдень займається медитацією. Одного разу спробував робити це у залі Верховної Ради, проте журналісти неправильно його зрозуміли і подумали, що депутат заснув. Томі більше в залі парламенту Арахамія не практикує.