Софія Федина може сісти на 5 років за погрози Зеленському

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Народному депутату України Софії Федині повідомлено про підозру у погрозі вбивством державному діячу. Про це повідомляє NNS .

Прокурорами офісу Генерального прокурора за дорученням Генерального прокурора у приміщенні Державного бюро розслідувань народному депутату України повідомлено про підозру у погрозі вбивством Президенту України, вчиненій у зв’язку із його державною діяльністю (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань.

Слідством встановлено, що народний депутат, діючи за попередньою змовою групою осіб з громадянкою (Марусею Звіробій – від ред.), 26 жовтня 2019 року, перебуваючи у одній з кав’ярень м. Львів, під час онлайн-трансляції спільного відеозвернення через соціальну мережу «Facebook» та відеохостинг «YouTube», висловила усні погрози вбивством щодо Президента України Зеленського В.О. у зв’язку з його державною діяльністю.

У разі доведення вини, підозрюваній загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.