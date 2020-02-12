В «Слузі народу» назвали умову повернення води в Крим

Завантажте мобільний додаток сайту

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав умову, за якої, на його думку Україна може повернути воду на Кримський півостров. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеефір каналу «Прямий».

Згідно інформації, отриманої NNS , Давид Арахамія погодився б пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна по Донбасу. Про це він заявив в ефірі.

Під час телеефіру голову фракції попросили висловити особисту позицію щодо ситуації, в якій президент РФ Володимир Путін запропонує піти на поступки по Донбасу в обмін на поставки Україною води в анексований Крим.

"Я буду вважати це достатнім компромісом. Я б на таке пішов. Тому що в Криму так чи інакше водою будуть користуватися громадяни України, Якщо це буде обмін на те, що вони відходять з усіма своїми збройними формуваннями в Ростов, а ми встановлюємо повний контроль над нашою кордоном і за це треба подати воду в Крим, я б на таке точно пішов", - сказав він.