З 1 березня до РФ – лише по закордонному паспорту

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З 1 березня 2020 року громадяни України зможуть в’їхати до Російської Федерації виключно по закордонному паспорту. Про це NNS нагадує з посиланням на УНН.

Відповідні зміни передбачені урядовою постановою від 18 грудня 2019 року № 1056.

З 1 березня перетинати державний кордон з РФ не можна буде на підставі паспорта громадянина України (так званого внутрішнього паспорта), або свідоцтва про народження.

У міністерстві внутрішніх справ України впевнені, що такі нововведення вплинуть на якість та швидкість прикордонного контролю. Вони дадуть змогу запобігти використанню підробок внутрішніх паспортів і свідоцтв про народження з огляду на низький ступінь захисту цих документів.

«Зменшиться ймовірність незаконного вивезення неповнолітніх українців за кордон, адже відсутність фото на свідоцтвах про народження не дає можливості встановити приналежність документа конкретній дитині», - додали в міністерстві.

Тому громадянам України, які після 1 березня планують перетинати українсько-російський кордон, Держприкордонслужба рекомендує завчасно подбати про підготовку документів, щоб не мати зайвих клопотів під час прикордонного контролю.

«Громадяни України, які раніше вибули за кордон по внутрішньому паспорту чи свідоцтву про народження (для дітей до 16 років), зможуть повернутися в Україну за цими документами», - наголосили в МВС.