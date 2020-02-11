Які зарплати отримали міністри за січень

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Оприлюднено зарплати урядовців за січень. Про це NNS повідомляє з посиланням на інформагентство УНН.

В уряді оприлюднили інформацію про доходи за січень 2020 року членів Кабінету міністрів України - Прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів, міністрів та їхніх заступників. Відповідні дані опублікував Департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Як зазначається, Прем'єр-міністру України Олексію Гончаруку за січень 2020 року фактично виплачено 33 782,47 грн (фонд зарплати разом з премією - 41965,8 грн).

У віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитра Кулеби - 33 841,75 грн фактичної виплати (фонд зарплати разом з премією - 42039,44 грн). Віце-прем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров фактично отримав 27 713,18 грн (фонд зарплати разом з премією - 34426,31 грн).

Міністру Кабінету міністрів України Дмитру Дубілету за січень фактичні виплати становили 12 721,63 грн (фонд зарплати разом з премією - 15803,27 грн).

У міністра внутрішніх справ Арсена Авакова - 47 290,13 грн фактичної виплати (фонд зарплати разом з премією - 58745,5 грн).

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов фактично отримав за січень 41 781,92 грн (фонд зарплати разом з премією - 51903 грн). Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель - 15 942,57 грн (фонд зарплати разом з премією - 19804,43 грн).

У міністра закордонних справ України Вадима Пристайка - 68 269,55 грн фактичної виплати (фонд зарплати разом з премією - 84806,9 грн).

Міністр освіти і науки Ганна Новосад отримала 36 048,59 грн фактичної виплати (фонд зарплати разом з премією - 44780,86 грн).

У міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької - 37 724,65 грн фактичної виплати (фонд зарплати разом з премією - 46862,92 грн). Міністр розвитку громад та територій Альона Бабак отримала за січень 32 731,30 грн фактичної виплати (фонд зарплати разом з премією - 40660 грн).

У міністра соціальної політики України Юлії Соколовської - 40 048,94 грн фактичної виплати (фонд зарплати разом з премією - 49750,23 грн). Міністр фінансів Оксана Маркарова фактично отримала за січень 45 131,05 грн (фонд зарплати разом з премією - 56063,42 грн).

У міністра інфраструктури України Владислава Криклія - 52 679,88 грн фактичної виплати (фонд зарплати разом з премією - 65440,85 грн). Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський отримав 43 853,74 грн фактичної виплати (фонд зарплати разом з премією - 54476,69 грн).

У міністра оборони України Андрія Загороднюка - 18 644,54 грн фактичної виплати (фонд зарплати разом з премією - 23160,92 грн). Міністр юстиції України Денис Малюська отримав 16 068,54 грн фактичної виплати (фонд зарплати разом з премією - 19960,92 грн).

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда фактично отримала за січень 18 888,76 грн (фонд зарплати разом з премією - 23464,3 грн).

Також вказано, що "за січень 2020 року (низці - ред.) членам уряду виплачено заробітну плату без урахування премії. Зазначену премію погоджено та буде виплачено у лютому 2020 року".