Дмитрий Разумков о возможной отставке Богдана: "возможно все"

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10 февраля, в сети появилась информация о возможном уходе главы Офиса президента Андрея Богдана в отставку. NNS стало известно, что сначала якобы инсайдерская информация появилась в Telegram-канале "Новина".

"Инсайдерские источники из ОП сообщают, что из кабинета главы Офиса президента Андрея Богдана около 18:00 начали выносить вещи",

– сказано в сообщении.

Данные распространились и в других телеграм-каналах. Позже информация об уходе Богдана появилась и в Telegram "Украинской правды".

"Как бы это не звучало, но Андрей Богдан таки собрался в отставку. У нас есть подтверждение уже от четырех не связанных между собой источников из окружения президента и самого Богдана. Однако официальной информации от Офиса, президента или пока еще главы ОП получить пока не удалось",

– написало издание.

По данным "Украинской правды", заявление якобы уже зарегистрировано. Сообщается, что глава Офиса также обсуждал отставку со своими заместителями.

Однако официального подтверждения об отставки Богдана нет. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал информацию о возможной отставке Богдана. Подтвердить данные он не смог, однако заявил, что "возможно все".

Хочется напомнить, что ранее уже появлялась информация об отставке Богдана. 1 августа в сети показали заявление, в котором Богдан якобы попросил освободить его от должности. Вскоре он заявил, что подобные документы подписали все сотрудники ОП и ни о каком увольнении речи не идет.