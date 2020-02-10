На суде Зверобой назвала прокурора "п...дором", а Зеленского – "ссыкуном"

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10 февраля во время заседания Печерского районного суда Киева подозреваемая в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому волонтер Маруся Зверобой нецензурно выражалась в адрес прокурора.

Подробности из зала суда, NNS узнал от журналистов издания ГОРДОН.

Зачитывая текст подозрения, прокурор сказал, что Зверобой может скрываться от следователей, на что волонтер заявила: "На войне. Я буду на войне скрываться? Ах, ты ж п...дор".



Прокурор попросил суд обязать подозреваемую сдать загранпаспорт, являться к следователю и носить электронный браслет, без заключения под стражу. На что Зверобой заявила: "Себе ошейник надень, понял? Собака!"



Во время своего выступления Зверобой утверждала, что не планирует скрываться от следствия.



"Я никогда в жизни не буду делать вид, что я больная, я вам, падлам, в глаза буду смотреть. Это вы будете бежать. На каждом судебном заседании по моему делу вы будете своими руками топить Зеленского… Я рекомендую не "шить" дело, закрыть его сейчас же, потому что я не просто не отступлю, я буду вашего работодателя уничтожать за то, что он меня не послушал. Меня надо было послушать, я ему говорила… я не буду бежать, я воюю в обороне этой страны. Я до победы буду сражаться за эту страну и против того, чтобы у нее аннексировали территории. Мы должны вернуть Крым и Донбасс. Если ваш работодатель ссыкливый не хочет этого сделать, то он будет иметь дело с нами", – сказала волонтер.



В результате суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства до 9 апреля 2020 года. Волонтер должна сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.



После Зверобой заявила, что такое решение суда значит, что Зеленский – "ссыкун".



"Если президент считает, что меня можно посадить, потому что он меня испугался, то я выем ему мозг. Пусть эту фразу они тоже квалифицируют там как-то", – добавила она.