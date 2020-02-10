Російські окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню: ООС

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Російські окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Про це NNS повідомляє з посиланням на штаб ООС.

– Обстріл розпочався вночі, близько пів на третю, – розповідає старший позиції старший солдат Григорій. – Одразу ж після прильоту перших мін військовослужбовці, які несли службу на спостережному пості, доповіли мені, а я – на КСП роти. Особовий склад розмістив в укритті. Загалом противник випустив вбік нашої позиції близько десятка мін. Втім, усі вони лягли з перельотом у полі.

Боєць розповів, що вогонь у відповідь українські захисники не відкривали, адже міномет працював здалека, з-за околиць тимчасово окупованого села Саханка. Після мінометного обстрілу ворог до ранку ще неодноразово відкривав вогонь по наших укріпленнях – з великокаліберних кулеметів «Утес» калібру 12,7 мм, а згодом – КПВТ калібру 14,5 мм. Зранку противник використав безпілотний літальний апарат, який виконав обліт наших позицій.

– Квадрокоптери над нашими позиціями пролітають низько, на висоті лише 20-25 метрів, – продовжує Григорій. – Проте вийти з укриття, прицілитися й збити його небезпечно, адже одразу ж оператор, який сидить десь у Саханці, скидає з нього гранати – ВОГи. Тиждень тому таким чином було пошкоджено наш мікроавтобус – два ВОГи з «квадрика» впали йому на дах. Один не розірвався, а інший пробив у даху машини велику діру. На щастя, ніхто не постраждав.

Як розповідають бійці, дрібних калібрів ворог нині тут не застосовує – найменший це 12,7 мм, яким працюють кулеметники та снайпери противника. Після цього до справи підключаються КПВТ, а вже після них – озброєння бойової машини піхоти БМП-2, тобто тридцятиміліметрова гармата й кулемет, та 82-міліметрові міномети.

БПЛА противника дошкуляють дедалі частіше. Крім того, що будь-якої миті вони можуть скинути на позиції гранати, за допомогою них противник активно веде повітряну розвідку й корегує вогонь мінометів і автоматичних станкових гранатометів.

– Днями, коли розпочався обстріл з АГС, я доповів телефоном про це та про появу над позиціями БПЛА противника, – завершує розповідь старший солдат. – І, щойно я поклав слухавку й відійшов на крок від оглядової щілини назад, як крізь неї прилетів ВОГ, на друзки рознісши «ТАПік» та неабияк прооравши землю біля нього.

Оглядові щілини – це взагалі улюблені цілі не лише ворожих гранатометників і кулеметників, а й снайперів. Вони працюють цілодобово, і днями наші оборонці отримали інформацію про те, що до Саханки прибули дві нові снайперські пари, тож українські вояки подвоїли пильність.