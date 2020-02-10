Росія готова обмінятися послами з Україною

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Росія готова надіслати до Києва посла і прийняти українського посла у себе. Про це NNS повідомляє з посиланням на сайт Depo.ua, який, в свою чергу, посилається на «Российскую газету».

Згідно отриманої NNS інформації, відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Він зазначив, що раніше українська сторона «погрожувала розірвати дипвідносини», а також відкликала представника своєї країни з Росії. Нагадаємо, посол України з Москви був відкликаний у 2014 році.

«Начебто хтось там згадував про ймовірність рішення Зеленського повернути послів. Ми будемо не проти», – наголосив Лавров.

Він додав, що на даному етапі дві країни взаємопов'язані у багатьох сферах, а саме транспорті, гуманітарних питаннях, сімейних зв'язках, а також економіці.

Міністр назвав «нерозумною» ідею зведення бар'єрів в галузі авіа- і залізничного сполучення, а також для спілкування.

Нагадаємо, раніше джерела різних ЗМІ повідомляли, що в Україні з’явиться російський посол.

У Кремлі начебто розглядали кандидатуру Дмитра Козака на посаду посла Росії в Україні.

Екс-прокурор Криму та колаборантка Наталія Поклонська заявила, що готова поїхати працювати послом в Київ.