Гончарук про Зеленського: «Дуже розумний президент, клієнт, з яким ми звіряємось»

- 10 лют. 2020
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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук запевняє, що сказані ним слова про президента Володимира Зеленського та його розуміння політичних процесів, які злили в мережу, були вирвані з контексту. Про це NNS повідомляє з посиланням на «Українську правду».
«По-перше, я не давав оцінку знанням Зеленського, це не так. Фраза була вирвана з контексту. Ми обговорювали презентацію, і я пояснював своїм колегам, що в уявній свідомості клієнта, тобто людини, якій будемо презентувати певну свою логіку, має сформуватися якийсь образ. І тому це зовсім інша історія», – сказав Гончарук.
Він вважає, що Зеленський – «президент дуже розумний». Окрім цього, очільник Кабміну каже, що Зеленський «хороший менеджер і досить мудра людина».
«І це та оцінка, яку я постійно насправді поширюю абсолютно у всіх аудиторіях», – додав Гончарук.
Прем’єр стверджує, що Зеленський відіграє вирішальну роль у діяльності Кабміну.
«Для нас, для уряду, він є таким камертоном – клієнтом, замовником, тому що він насправді досить тонко, на мою думку, відчуває настрої людей і їхні потреби. І особисто я звіряю з ним правильність рішень, які ми приймаємо», – пояснює очільник уряду.
Гончарук переконує, що президент не втручається у політичні речі та не займається мікроменеджментом.
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