Україна готова відвести війська на трьох ділянках

Завантажте мобільний додаток сайту

Українська влада готова до розведення військ на Донбасі на трьох ділянках. Про це NNS повідомляє з посиланням на «Радіо Свобода».

Згідно інформації, отриманої NNS , українська влада веде переговори про три нові точки для розведення військ на Донбасі, повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк.

«Готується тільки три. І вони готуються тільки ті, які дійсно будуть мати гуманітарну складову. Так само, як і ці», – сказав Загороднюк.

Коли точно відбудеться нове розведення військ – поки не відомо, бо це залежить від Мінських домовленостей.

«Коли вони домовляться, тоді і буде. Тут ситуація не залежить від однієї сторони. Зараз йдуть перемовини», – зазначив міністр в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він підтвердив, що мова йде про залізничний міст в районі Станиці Луганської, Новоселівку-2 та КПВВ «Гнутове».

«Але не факт, що буде домовленість така. Звичайно, що та сторона може пропонувати якісь ділянки, які нам не підходять. Але у такому випадку ми на них не підемо», – заявив Загороднюк.

«Розведення має сенс (і це те, про що ми говорили у «Нормандії») з гуманітарної точки зору. Дійсно, переходи, пункти пропуску покращують економічну ситуацію, сприяють пожвавленню економіки, взагалі пожвавленню життя у тих депресивних регіонах. І це ми підтримуємо. Це, дійсно, має сенс. Однозначно абсолютно Станиця Луганська – це позитив. Тому що там йде комунікація, відбудований міст, місцеві жителі можуть жити якось там, щось купувати», – сказав Загороднюк.