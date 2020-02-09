В Украине построят две военные базы по стандартам НАТО

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Военные базы по стандартам НАТО построят в Мариуполе и Северодонецке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По словам главы ведомства Андрея Загороднюка, одним из приоритетов деятельности новой команды Министерства является развитие строительства инфраструктуры.

«Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна - в Мариуполе, другая - в Северодонецке», - сообщил министр.

Также Загороднюк заявил, что до конца 2020 года будет закончено строительство бригадного городка на полигоне Широкий лан в Запорожской области.

Годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране. Она максимально приближена по содержанию и принципам к Плану действий относительно членства в НАТО и имеет такую ​​же структуру.