Дубилет предложил новую формулу расчета премий президента, премьера и спикера

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Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет предложил привязать размер премий президента, премьер-министра и главы Верховной Рады к росту ВВП.

"Президент поручил нам дать общее предложение по архитектуре зарплат. В течение последней недели я проводил эту работу. Мы пробовали свести все в единую систему для того, чтобы, с одной стороны, была понятна логика соотношения зарплат в различных органах, с другой стороны, чтобы было понятно, к каким конкретным показателям привязана переменная часть. А с третьей стороны, чтобы это было приемлемо для общества",

– сказал Дубилет в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По словам министра, в настоящее время создана презентация с описанием новой структуры зарплат. Теперь он ждет, когда премьер-министр и президент дадут на это предложение свою резолюцию.

На вопрос, какой уровень зарплаты должен быть установлен и от выполнения каких обязанностей она будет зависеть, Дубилет отметил, что по каждой должности свои подходы.

"Например, согласно тому предложению, которое я сделал, у президента, премьера и спикера, как первых лиц, премия привязана к росту ВВП. Так как не очень понятно, к чему еще можно привязать их переменную часть. У каждого из министров зарплата может быть привязана к тому, что он непосредственно сделал, например, к ежеквартальному отчету. У депутатов может быть привязка к каким-то своим показателям. Самое простое – это по тому, насколько они участвуют в сессии и комитетах",

– добавил министр.

Однако сейчас продолжаются дискуссии, каким должен быть баланс между окладами чиновников и переменной частью зарплаты. Дубилет привел пример европейских стран, где фиксированная часть составляет около 70%, а сменная – 30%.