Зеленский подарил Папе Римскому необычный подарок

- 09 лют. 2020
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Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена, во время своего визита в Ватикан, сделали подарок Папе Римскому Франциску I.
Им стала праздничная фарфоровая ступа для кути, расписанная золотом, — передает Хвиля.
Данный подарок лидеру католиков изготовил известный украинский бренд Gunia Project. Ориентировочная цена этого изделия составляет 3 600 грн (почти 150 долларов США).
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