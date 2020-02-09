Зеленский подарил Папе Римскому необычный подарок

09 лют. 2020
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Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена, во время своего визита в Ватикан, сделали подарок Папе Римскому Франциску I.

Им стала праздничная фарфоровая ступа для кути, расписанная  золотом, — передает Хвиля.

Данный подарок лидеру католиков изготовил известный украинский бренд Gunia Project. Ориентировочная цена этого изделия составляет 3 600 грн (почти 150 долларов США).

Автор: Администратор

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