Экс-нардепов выгнали из кулуаров: «Портят имущество: суют спички в дверные скважины» (видео)

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Экс-депутатам запретили посещать кулуары Верховной Рады, потому что они портят имущество. Такое объяснение недавно принятому решению дал спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире на телеканале NewsOne, - сообщает NNS .

Согласно словам Разумкова, ранее уже были случаи, когда нардепы совали в скважины для ключей спички, наклейки и другие предметы во время работы Верховной Рады. Поэтому была проведена встреча с представителями Ассоциации нардепов прошлых созывов, на которой обсуждались все моменты. Также Разумков добавил, что была определена сбалансированная позиция к этому распоряжению.

Спикер Рады пояснил:

«Но если речь идет о доступе в Раду как в помещение, где сессионный зал, где проходят пленарные заседания, это один вопрос. А доступ к помещениям, где работают нардепы… И мы также видели, как приходили народные депутаты на заседания комитетов и начинались драки… Поэтому, думаю, будет найдена позиция, которая устроит и народных депутатов прошлых созывов и сможет обеспечить корректную работу действующего созыва Верховной Рады».

Напомним, что распоряжение «Об обеспечении правового режима государственной охраны административных зданий, сооружений и служебных помещений Верховной Рады Украины» запрещает депутатам прошлых созывов иметь доступ к кулуарам.