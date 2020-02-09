“Ми не будемо роздавати пенсії, але ми будемо будувати економіку” – Богдан (відео)

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Голова Офісу президента України Андрій Богдан, що нинішня влада “не збирається роздавати пенсії українцям, а вона має намір будувати економіку України”.

Про це NNS дізнався з прямого ефіру ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера” на телеканалі “Україна”.

Так голова ОП запевнив, що основним завданням нинішньої влади є зробити так, щоб в Україні не було бідності і українцям стало легше жити.

Також він підкреслив, що епоха – це період, а не певна точка, а тому швидкі зміни неможливі.

“Ми не можемо моментально підвищити пенсії. Ми виконуємо те, що обіцяли. Чесно говоримо про те, що відбувається. І навіть якщо ці проблемні питання можуть викликати опір суспільства – ми все одно будемо говорити правду. Це кінець епохи жадібності. Ми намагаємося, щоб усі можливості в державі зі збільшення бюджету були перенаправлені на соціальні виплати населенню і щоб нашим громадянам стало жити легше”, – заявив Богдан.

“Так, дійсно, ми маємо величезні зовнішні борги, приблизно 40% нинішнього бюджету – це те, що ми повинні повернути і виплатити у вигляді відсотків. Ми не зможемо це змінити, просто почавши переговори. Для цього потрібно змінювати країну. Вкрай необхідно, щоб нам повірили іноземні інвестори і банки. І коли вони нам повірять, ці виплати істотно зменшаться. Вони вже почали падати. Наприклад, в січні цього року ми отримували зовнішні запозичення під 9,5%, в червні-липні – 6,5%. Думаю, до кінця року з проведенням тих реформ – ми зможемо знизити відсоток до 4-5%. Ми не будемо роздавати пенсії, витрачати кошти на якісь миттєві речі, але ми будуватимемо економіку, дороги, заводи і школи. І це буде приносити додаткові доходи, які стануть основою для стабільності України, для великих пенсій і зарплат та для розвитку майбутнього України”, – зазначив голова ОП.