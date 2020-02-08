Зеленський попросив Папу Римського допомогти зі звільненням полонених українців

- 08 лют. 2020
- 212
Завантажте мобільний додаток сайту
Президент України Володимир Зеленський в суботу, 8 лютого, зустрівся у Ватикані з Папою Римським Франциском. Про це глава держави повідомив в своєму Twitter.
Під час аудієнції Зеленський попросив Його Святість допомогти зі звільненням українців, які знаходяться в полоні на Донбасі, в Криму і в Росії.
«Папа Римський робить все можливе для досягнення миру і гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після «Нормандії» в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму і в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні»,
- написав Зеленський.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
×
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!