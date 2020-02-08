Зеленський попросив Папу Римського допомогти зі звільненням полонених українців

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Президент України Володимир Зеленський в суботу, 8 лютого, зустрівся у Ватикані з Папою Римським Франциском. Про це глава держави повідомив в своєму Twitter.

Під час аудієнції Зеленський попросив Його Святість допомогти зі звільненням українців, які знаходяться в полоні на Донбасі, в Криму і в Росії.