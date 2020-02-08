У Зеленського все вирішили по Донбасу: назад дороги немає

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Україні вистачає законодавчої бази для проведення виборів на окупованих російськими військами Донбасі Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі українського телеканалу.

Він зазначив, що в Мінських угодах не прописано, який саме закон повинен бути, а зазначено лише те, що вибори на тимчасово неподконтрольному Києву Донбасі повинні відбутися за українським законодавством.

«Вибори на Донбасі повинні пройти за українським законом. Фактично закон про вибори прийнятий, і він дозволяє проводити вибори і на тимчасово окупованих територіях. Я не вважаю, що потрібен окремий закон»,

— впевнено заявив Дмитро Разумков в ефірі телеканалу.

Підсумовуючи, спікер Верховної Ради додав, що таким чином шлях для проведення виборів по всій території України, включаючи ОРДЛО, відкритий.