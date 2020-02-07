"Ми нормальна влада!" Зеленський приїхав до шахтарів і похвалив себе

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Президент України Володимир Зеленський назвав свою владну команду нормальної на зустрічі з колективом шахти "Межирічанська" в місті Червоноград на Львівщині.

Відповідне відео з'явилося на сторінці Офісу президента України в Facebook.

Заспокоюючи шахтарів з приводу виплати їм заборгованості по зарплатах і чуток про закриття шахт, глава держави почав запевняти людей у тому, що його команда не повинна викликати сумнівів.

"Ніхто нікого не викидає. Ви повинні розуміти – ми нормальні, ми нормальна влада, ми нормальні люди",

– сказав президент.

Крім того, він підкреслив, що насамперед є людиною, а вже потім – президентом держави Україна.