"Ми нормальна влада!" Зеленський приїхав до шахтарів і похвалив себе

- 07 лют. 2020
- 268
Завантажте мобільний додаток сайту
Президент України Володимир Зеленський назвав свою владну команду нормальної на зустрічі з колективом шахти "Межирічанська" в місті Червоноград на Львівщині.
Відповідне відео з'явилося на сторінці Офісу президента України в Facebook.
Заспокоюючи шахтарів з приводу виплати їм заборгованості по зарплатах і чуток про закриття шахт, глава держави почав запевняти людей у тому, що його команда не повинна викликати сумнівів.
"Ніхто нікого не викидає. Ви повинні розуміти – ми нормальні, ми нормальна влада, ми нормальні люди",
– сказав президент.
Крім того, він підкреслив, що насамперед є людиною, а вже потім – президентом держави Україна.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
×
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!