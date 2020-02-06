Портнов открыто призвал бороться с ветеранами

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Бывшего главу администрации Януковича Андрея Портнова возмутили слова ветерана АТО Леонида Остальцева, сказанные в эфире «5 канала». «Нас окружают не только Ломаченки, Усики и прочие обезьяны.

Есть огромное количество достойных людей, которые понимают, что происходит в стране, и не боятся называть вещи своими именами», – сказал Остальцев.

После этого Портнов предложил своим сторонникам выбирать себе ветеранов и вести с ними «воспитательные» меры, поскольку «враги сами не рассосутся».

«Наразі 6 лютого можна вважати датою коли відкрито заявили заклик про боротьбу проти ветеранів та патріотів з українською позицією. На телеграмі Портнова (гарно завуальовано тому що юрист) з’явилися дві заяви, одна щодо засновника Pizza Veterano Леоніда Остальцева, інша щодо так званих ворогів, якими з попередніх публікацій є саме ті хто відстоює Україну, а не Малоросію чи взагалі частину Росію. Тож після такої заяви, залишаю за собою право адекватно реагувати при зустрічі на дії його послідовників при посяганні на мене як він висловився “провести учебно-воспитательные цели по отдельной программе”. Прикро але це перший заклик… Хоча… Що робити з такими “вчителями” ми навчилися на Донбасі. Прорвемося», – пишет офицер Анатолий Штефан.