Голова митниці Нефьодов “засвітився” на шоу для дорослих з оголеними дівчатами (ВІДЕО)

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Голову Митної служби України Максима Нефьодова помітили й зняли на відео на закритій вечірці в столичному клубі Queen. Там головний митник ритмічно танцював з оголеними дівчатами в масках. Відео вже сьогодні з’явилося на просторах Інтернету.

Митник розслаблявся з дівчатами в “таємній кімнаті” одного з найдорожчих клубів столиці на вечірці De Sad, де й проходило традиційне “порно-шоу”. Варто зауважити, що пересічному українцю в такий заклад навряд вдасться потрапити, адже аби відвідати еротичне шоу, потрібно бути у відповідних списках, які формують заздалегідь. Анонси вечірок публікуються в соцережах. Часто проводять вечірки в стилі БДСМ, коли все в латексі.